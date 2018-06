Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitas de corrupção em negócio imobiliário em Oeiras

Projeto investigado está atualmente em discussão na autarquia e visa Isaltino Morais.

Por Tânia Laranjo | 08:56

A Câmara de Oeiras foi esta quarta-feira alvo de buscas por suspeitas de tráfico de influências num projeto imobiliário. Segundo o CM apurou, as suspeitas dizem respeito a um projeto atualmente em discussão na autarquia.



A investigação versa o atual executivo, liderado por Isaltino Morais, e foram apreendidos diversos documentos e emails que só agora serão analisados. Para já ainda não há arguidos, mas a Polícia Judiciária admite que possam ser constituídos brevemente.



Em comunicado, a autarquia rejeita qualquer envolvimento de Isaltino Morais na investigação e afiança que a informação recolhida no município diz respeito ao projeto Porto Cruz, que prevê a construção de um megaempreendimento no Vale do Jamor.



Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, em causa estão suspeitas de "corrupção passiva e ativa, abuso de poder, tráfico de influência e participação económica em negócio". As buscas da PJ tiveram lugar no mesmo dia em que Isaltino fez um balanço dos seis primeiros meses de mandato.



O município assegura que o atual autarca é alheio à investigação, atirando responsabilidades para o período de gestão de Paulo Vistas.



Isaltino diz que está "de pé" e anuncia plano de 400 milhões de euros

Isaltino Morais anunciou ontem, num balanço dos seis meses de mandato, um plano de investimento de quase 400 milhões de euros para os próximos oito anos. O autarca diz que servirão para criar mais habitação, melhorar escolas ou alterar a rede de estradas.



Isaltino garantiu que não se sente condicionado pelas acusações de fraude e branqueamento de capitais de que foi alvo no passado. "Fui condenado, passei pela prisão. Foi uma experiência dolorosa. Mas estou aqui, de pé."