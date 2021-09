Yasser Ameen cresceu em Mossul, no Iraque. Na página do restaurante Mezze, constava até segunda-feira uma apresentação do empregado de mesa, que era conhecido por Adam."Com a cidade sob controlo do Daesh, sem trabalho e sem conseguir terminar o curso de Medicina (do qual completou três anos) acabou por deixar o país, juntamente com o irmão mais velho", lia-se na publicação, que entretanto foi apagada.