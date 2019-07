Suspeitos de perseguição podem ser proibidos de contactar com vítima

O parlamento aprovou esta sexta-feira alterações ao Código do Processo Penal relativas ao crime de perseguição e que definem medidas de coação que podem impor a proibição de contacto com a vítima ou até mudança de povoação.

A alteração ao Código do Processo Penal (CPP) foi aprovada por unanimidade e junta num único texto projetos de lei do PCP, BE, PAN, PSD, PS e CDS-PP.

Desta forma, passa a ser possível aplicar medidas de coação e de imposição de condutas sempre que haja fortes indícios da prática do crime de ameaça, de coação ou de perseguição, no prazo máximo de 48 horas.