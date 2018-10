Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa diz desconhecer memorando de Tancos "através de Azeredo Lopes"

Primeiro-ministro reagiu ao caso do roubo das armas de Tancos que envolve o ex-ministro da Defesa.

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que nunca teve conhecimento do memorando sobre o reaparecimento do material militar furtado em Tancos nem através de Azeredo Lopes, ex-minisro da Defesa, nem de ninguém.



"Não conhecia. Eu já ontem tive a oportunidade de dizer sobre a matéria de investigação criminal não me pronuncio", começou por dizer Costa.



A única coisa que desejo é que as autoridades concluam tão depressa quanto possível esta investigação, esclarecendo tudo, nomeadamente quem roubo e detendo e responsabilizando os ladrões", concluiu o primeiro-ministro.



Apesar de toda a polémica no caso do roubo das armas, que envolve o nome de Azeredo Lopes, o primeiro-ministro diz que acredita no ex-ministro da Defesa.