TAP admite que não pagará empréstimo do Estado em seis meses

O presidente-executivo da TAP afirmou esta terça-feira no Parlamento que a empresa não irá conseguir pagar o empréstimo do Estado de até 1,2 mil milhões de euros em seis meses. Isto no mesmo dia em que o Governo denunciou que a gestão da companhia pediu um valor acima do montante acordado com Bruxelas como ajuda de emergência.









Antonoaldo Neves disse aos deputados que a gestão da TAP admite a entrada de um elemento indicado pelo Estado para a comissão executiva. “Mas vai ter que sentar à mesa, discutir, tomar decisões difíceis”, avisou. Já sobre o financiamento público, foi claro: “É óbvio que nós não temos condições de pagar a dívida daqui a seis meses”, afirmou o presidente-executivo da companhia.

A Comissão Europeia aprovou o apoio do Estado português mas na condição da transportadora devolver o empréstimo em seis meses ou apresentar um plano de restruturação. Antonoaldo Neves salientou que “a empresa está sobrevivendo”, sendo que vai aderir em julho ao novo modelo de layoff.





Também no Parlamento, já depois de Antonoaldo Neves falar, o novo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, explicou aos deputados que “a TAP formalizou, no dia 1 de junho, um pedido de auxílio de Estado ao qual atribuiu um elevado sentido de urgência”. “O Estado trabalhou no sentido de escrutinar o valor constante desse pedido, tendo concluído por um valor menor”. Ou seja, a gestão da TAP queria uma ajuda acima dos 1,2 mil milhões.





O dinheiro, no entanto, só deverá chegar à TAP quando acionistas privados e Estado chegarem a acordo em relação a duas questões financeiras. Segundo o ‘Eco’, há um empréstimo obrigacionista de 90 milhões, que se vence em 2026, que o Governo quer ver transformado já em capital, e 220 milhões de euros que deveriam ser devolvidos aos acionistas em caso de nacionalização e que contará com a oposição do Governo. Entretanto, a Moody’s voltou a baixar o rating da TAP, atirando-a para o 9º nível de ‘lixo’ e mantendo uma “perspetiva negativa” para o futuro.