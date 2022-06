A TAP vai ter de transferir 18 ‘slots’ ou faixas horárias no Aeroporto de Lisboa para a easyJet, de acordo com a imposição do plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa definido pela Comissão Europeia.



“As faixas horárias serão disponibilizadas pela TAP Air Portugal para atenuar eventuais distorções indevidas da concorrência criadas pelo auxílio à reestruturação que lhe foi concedido por Portugal, após autorização da Comissão em dezembro de 2021”, explicou esta quinta-feira o Executivo europeu em comunicado, dando nota de que, desta forma, a companhia britânica vai poder “começar a explorar novas rotas a partir de 30 de outubro de 2022” em Lisboa.









