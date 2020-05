TAP de cariz “regional” debaixo de fogo político

Do Presidente da República aos partidos e autarcas do Norte, ninguém poupa críticas ao plano da TAP para o reinício da operação e que só prevê três voos semanais em junho entre Porto e Lisboa.

Uma das vozes mais duras foi a de Rui Rio, presidente do PSD, que apelidou a companhia de "empresa regional", numa alusão ao facto de a retoma da transportadora quase só prever voos a partir de Lisboa. "Não estamos perante uma empresa nacional, mas perante uma empresa de ordem regional, confinada mais ou menos à antiga província da Estremadura, a grande Lisboa. Uma empresa que não responde aos aeroportos de Faro, do Funchal, de Ponta Delgada e do Porto como deve ser, então não é uma empresa nacional, mas, sim, regional", criticou Rio após uma reunião com o primeiro-ministro, em São Bento. O líder do PSD acredita que, perante este cenário, "uma empresa regional não pode ter os apoios que tem uma empresa que é estrategicamente importante para o País como um todo".

Também o PS apelou à empresa para que corrija o plano de retoma. "A TAP tem de estar alinhada com o interesse estratégico do Estado. Este anúncio da comissão executiva coloca em causa esse objetivo estratégico e o suporte da decisão política de o Estado ter uma parceria com esta companhia", disse José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto socialista. Aliás, os deputados do PS querem ouvir a administração da companhia no Parlamento.

O Presidente da República afirmou à Lusa que "acompanha a preocupação manifestada por vários partidos políticos e autarcas relativamente ao plano de retoma de rotas da TAP, em particular no que respeita ao Porto". Isto depois de o autarca Rui Moreira ter acusado a TAP de "impor um confinamento ao Porto e Norte" e de "abandonar o país" no momento em que Portugal "mais precisa".