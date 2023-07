TAP, Galamba e crise política no Conselho de Estado

Com a análise da situação económica, social e política do País na agenda, e um dia depois do debate do Estado da Nação, o Conselho de Estado prolongou-se por quatro horas e meia.



Cavaco Silva foi o primeiro a sair, sorridente, e disse que a reunião correu bem.



Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado que a TAP seria um dos temas da reunião, uma vez que o Presidente avisou que, se tivesse algo a dizer sobre o relatório da comissão de inquérito, o assunto seria falado, em primeiro lugar, no Conselho de Estado e depois, “conforme o que eu disser ou não ao Conselho de Estado, digo publicamente”.









