A comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, que tomou posse esta quarta-feira na Assembleia da República, tem três meses para apresentar um relatório. O inquérito foi decidido depois da polémica indemnização à ex-administradora, Alexandra Reis, cujo valor foi divulgado pelo CM e conduziu à sua demissão de secretária de Estado do Tesouro, seguida das saídas do secretário de Estado e do ministro das Infraestruturas.









