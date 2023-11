Tavares salienta que "conquistas" do Livre podem aumentar com eleição de grupo parlamentar

O deputado único do Livre enalteceu esta quarta-feira as medidas que o partido conseguiu ver aprovadas no Orçamento do Estado para 2024 e salientou que podem ser mais, caso o partido eleja em março um grupo parlamentar, mostrando-se confiante.

"Há aqui vitórias que são justas porque o Livre as apresentou e conquistou e isso significa que vale o voto de abstenção neste orçamento. E mais poderíamos conquistar ainda se tivéssemos não apenas um deputado nesta Assembleia da República, mas mais deputados e deputadas como vamos ter, como sabemos que os nossos cidadãos nos vão dar confiança no próximo dia 10 de março", afirmou.

Rui Tavares falava no encerramento do debate sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que tem aprovação garantida pela maioria absoluta do PS, numa votação na qual o deputado do Livre vai abster-se.

Na sua intervenção, o deputado sublinhou algumas "conquistas" do partido que ficaram consagradas nos orçamentos desde que a legislatura teve início, como a atribuição do subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica - recentemente promulgado pelo Presidente da República - ou a semana de trabalho de quatro dias.