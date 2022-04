"Taxa de inflação está abaixo da média da zona euro": Costa explica novas medidas para conter aumento dos preços

António Costa explicou este sábado as medidas aprovadas pelo Governo, no Conselho de Ministros extraordinário, direcionadas à contenção do aumento dos preços energéticos e agroalimentares decorrente da situação de guerra na Ucrânia.Em declarações proferidas durante a reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, o primeiro-ministro destacou que a taxa de inflação portuguesa "está bastante abaixo da inflação média da União Europeia", justificando-o com as medidas tomadas desde outubro que têm permitido controlar a inflação no custo da energia.Portugal e Espanha propuseram ainda à Comissão Europeia a diminuição temporária do IVA no preço dos combustíveis, que passaria de 23% para 13%. Caso a medida venha a ser aceite, permitirá uma poupança de 600 milhões de euros mensais.Costa referiu ainda que a escalada de preços só se revolverá com o fim do conflito na Ucrânia.