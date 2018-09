Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxa de Rui Rio agrava crise interna no PSD

Líder do PSD quer combater especulação imobiliária com aumento do IRS sobre as mais-valias.

Por Diana Ramos e Salomé Pinto | 08:51

O presidente do PSD, Rui Rio, desencadeou uma onda de críticas internas quando anunciou a sua proposta para combater a especulação imobiliária: agravar a taxa de IRS sobre as mais-valias.



Rio defende que "quem vende uma casa ao fim de dez anos deveria ter uma taxa, quem vende ao fim de 20 ou 30 anos se calhar não pagaria nada, e quem anda a comprar e vender pagaria bastante, porque anda a inflacionar o preço do mercado", explicou durante o Conselho Nacional do PSD, nas Caldas da Rainha.



Mas a medida indignou muitos sociais-democratas, mesmo aqueles que têm apoiado a atual liderança, como António Leitão Amaro. Várias fontes relataram ao CM que, no final da reunião magna, o vice-presidente do grupo parlamentar disse a Rio que a medida é "politicamente, tecnicamente e identitariamente um erro", lembrando que aparece a reboque do Bloco.



O deputado alertou Rio que a proposta pode ter um efeito perverso, levando os proprietários a refletir nos inquilinos o agravamento fiscal. E frisou que o problema mais sério é o da oferta de habitação nos principais concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.



O CM sabe também que Luís Rodrigues, ex-secretário-geral adjunto do PSD e um dos opositores internos, apontou críticas a Rio pelo apoio à taxa Robles do BE, antes mesmo de saber que o líder iria apresentar uma iniciativa idêntica. Segundo informação recolhida pelo CM, Luís Rodrigues avisou mesmo que é totalmente contra a posição do presidente e lembrou que já existe um imposto sobre as mais-valias.



Um dirigente social-democrata reconheceu ao CM que a forma como o presidente do PSD e ex-autarca do Porto tem apresentado as ideias reflete alguma "falta de estratégia". E avisou que a taxa sobre o imobiliário deverá ser "limada", de forma a Rio não perder a face.



O "general sem tropas" ouviu quase indiferente

No Conselho Nacional, vários sociais-democratas apontaram o dedo ao seu líder. Virgínia Estorninho, militante histórica, acusou Rio de ser um "general sem tropas". Hugo Soares, ex-líder parlamentar, criticou a estratégia. Luís Rodrigues, que nas autárquicas se candidatou a Arraiolos, lembrou o clima de suspeição que se está a criar ao processar os candidatos mais gastadores. Rui Rio manteve-se impassível.



Reforma da Saúde passa pela gestão privada e social

O PSD quer generalizar as Parcerias Público-Privadas no Sistema Nacional de Saúde (SNS). A proposta consta do documento 'Uma política de saúde para Portugal' apresentado, ontem, por Luís Filipe Pereira, na sede nacional do partido, em Lisboa. É necessário "quebrar um tabu ideológico" para "salvar e não eliminar" o sistema público, defendeu o antigo ministro da Saúde de Durão Barroso e Santana Lopes. Atualmente coordenador do Conselho Estratégico Nacional nesta área, Luís Filipe Pereira esclareceu que não está em causa a privatização do SNS mas sim alargar a sua gestão privada.