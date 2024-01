Os dois funcionários da Câmara de Espinho suspeitos no caso ‘Operação Vórtex’, no qual foram acusados pelo Ministério Público (MP) de vários crimes, deram o aval à moradia de Luís Montenegro, presidente do PSD, como imóvel objeto de reabilitação.



O processo da moradia passou por José Costa, chefe da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos de janeiro de 2011 a maio de 2022, e por Pedro Silva, chefe da Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos (DPPE) de novembro de 2021 a maio de 2022.









Ver comentários