Durante este domingo, o CDS-PP esteve reunido sobre brasas em Conselho Nacional para analisar os resultados das autárquicas e marcar a data do Congresso do partido. A direção, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos (‘Chicão’) propôs a data de 27 e 28 de novembro e, apesar da contestação interna, ganhou a parada com 64% dos votos.