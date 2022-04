Têm faltado "força e vontade" da diplomacia para resolver conflito na Ucrânia, diz Catarina Martins

A coordenadora do BE considerou este domingo no Porto que tem faltado "força e vontade" da diplomacia internacional para solucionar a guerra na Ucrânia, alertando para os riscos de um conflito nuclear naquela região da Europa.

Questionada pelos jornalistas no Cinema Trindade, no Porto, sobre as viagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a Moscovo e Kiev durante a próxima semana, a coordenadora do BE disse que "o que tem faltado é a força e a vontade da diplomacia internacional" para trilhar o caminho para a paz.

"Vejo que há, do ponto de vista das elites internacionais e europeias, um enorme apetite pelos novos negócios de armamento e pelos novos negócios de combustíveis fósseis. Tem faltado a vontade diplomática para uma solução", acrescentou.