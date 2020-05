"Tem sido uma almofada": Marcelo defende continuação do layoff se houver disponibilidade financeira do Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve a almoçar esta quarta-feira num restaurante em Lisboa e falou aos jornalistas sobre os resultados da primeira fase de desconfinamento, bem como os resultados, já conhecidos a nível de desemprego causado pela pandemia."O layoff tem sido uma almofada amortecedora", descreveu Marcelo sobre oregistado em abril face ao mesmo período em 2019.Para o "presidente dos afetos" - como é muitas vezes apelidado - o aumento do desemprego teria sido muito pior sem o layoff que o Governo disponibilizou.Marcelo abordou ainda os resultados da "primeira fase de desconfinamento" que "não teve resultados negativos". O presidente afirmou que é preciso continuar este percurso com as devidas cautelas para não dar nenhum passo atrás.O Presidente da República afirmou ainda que os portugueses têm tido cuidados no desconfinamento e isso reflete-se nos números. "Estes números até agora são muito coenrentes com a evolução seguida antes", afirmou.Marcelo afirma que o controlo nos internamentos e nos cuidados intensivos tem sido fundamental para manter a pandemia controlada em Portugal.