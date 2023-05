"Temos capacidade de continuar a apoiar e melhorar as condições de vida dos portugueses", garante Fernando Medina

Fernando Medina mostrou-se otimista com as previsões da Primavera da Comissão Europeia. Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças revelou que se prevê um crescimento da economia muito significativo em 2023, "mais do dobro do que é esperado das economias da zona Euro". No setor da inflação, "estimam-se números mais baixos do que seria previsto pelo Governo", disse o ministro esta segunda-feira."Temos a capacidade de continuar a apoiar e a melhorar as condições de vida dos portugueses", garante Medina, reforçando a ideia de que o facto de "termos uma economia mais forte tem-nos permitido desenvolver políticas de apoio aos mais vulneráveis".O ministro das Finanças revela ainda que Portugal tem agora o objetivo de deixar de ser o terceiro país com o valor da dívida mais elevado.O ministro garante que Portugal tem "uma situação orçamental muito próxima da estabilidade, do défice zero. Vamos obter uma significativa redução da divida", confirmando as perceções de uma divida inferior à Espanha e França e a ainda à Bélgica este ano, mesmo "tratando-se de economias maiores que a portuguesa".Nesse sentido, sublinhou a solidez e a confiança das contas públicas para Portugal dar os passos que são anunciados no programa de Estabilidade e Crescimento.Medina dá conta que Portugal tem dos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) mais avançado a nível europeu relativamente ao reembolso e, isso, "é motivo que contribui para os bons resultados da economia"."Temos que ter uma atitude prudente face à economia", conclui.