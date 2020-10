"Temos de combater a pandemia, proteger as pessoas": Costa apresenta Plano de Recuperação e Resiliência

"Temos de combater a pandemia, proteger as pessoas na saúde, na dimensão social, no emprego e temos que apoiar as empresas e o emprego no relançamento da economia", continuou o primeiro-ministro, reforçando que os setores não podem parar e que esta crise deve ser enfrentada de forma diferente das anteriores, por também ela ser diferente das demais.

Devemos "olhar para esta crise de uma forma diferente da que olhámos nas crises anteriores. (...) Estamos numa crise com um choque absolutamente simétrico, do qual só seria possível sair com uma resposta robusta da União Europeia".

António Costa considera que a Comissão Europeia (CE) passou uma mensagem clara: "A recuperação económica não pode significar regressarmos ao ponto onde estávamos em fevereiro"