"Temos de ter uma política justa mas rigorosa", afirma Rui Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, falou esta terça-feira em Câmara de Lobos, na Madeira, onde está em campanha para as eleições diretas do partido, sobre os apoios sociais para os trabalhadores.Rio falou sobre os apoios sociais para os trabalhadores e sublinhou que existe dificuldade em ter mão de obra. Apesar de existirem pessoas com disponibilidade para trabalhar, a falta de apoios sociais afasta possíveis trabalhadores."É essencial numa sociedade democrática haver apoios sociais", acrescentou.O líder social-democrata acrescentou ainda que o País tem de ter uma política justa mas rigorosa, que garanta melhores salários.