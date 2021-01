Novas medidas terão "horizonte de um mês" e escolas com alunos até 12 anos vão continuar abertas

O primeiro-ministro António Costa afirmou esta terça-feira, após a reunião no Infarmed, que o país está "com fortíssima dinâmica de crescimento [de contágios da Covid-19]" e que esta só poderá ser travada com um "confinamento".Especialistas divergiram sobre as melhores medidas para as escolas mas o primeiro-ministro avança que as escolas com alunos até aos 12 anos vão continuar abertas. "Nada justifica encerramento das escolas para crianças até aos 12 anos", diz António Costa e acrescenta que vai fazer mais audições com os especialistas para tomar uma decisão sobre as restantes escolas.Primeiro-ministro diz que o Governo tem "feito um esforço grande para tomar decisões com base no maior conhecimento cientifico". Nesta reunião o grande ponto de divergência entre os especialistas foram as medidas a adotar nas escolas e universidades.O primeiro-ministro pede para continuar com as medidas de prevenção de contágios porque os números continuam a subir: "Hoje vamos ter números acima dos 7 mil novos infetados", acrescenta.As medidas que serão adotadas pelo Governo vão tem um "horizonte de um mês", admite Costa.Especialistas deram conta, na reunião, que vão ser precisas entre seis e oito semanas para reduzir o numero de infetados com Covid-19 para 3500 casos diários, explica o deputado Ricardo Batista Leite do PSD.