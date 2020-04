"Temos que ganhar a liberdade em abril": Marcelo anuncia tendência lenta mas positiva da pandemia

À saída da reunião desta terça-feira com especialistas, que juntou partidos e membros dos órgãos de soberania, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "temos que ganhar a liberdade em abril"."Há uma tendência positiva. Não é um dia, não são dois dias, não são três. Há uma tendência positiva. Lenta, mas positiva", começou por dizer o Presidente da República, que reforçou a importância das próximas semanas para o combate à covid-19."Se queremos ganhar a liberdade em maio, temos que a ganhar em abril", referiu Marcelo, que reforçou o pedido feito aos portugueses sobre o esforço feito até ao momento para "se puder virar uma página no final do mês de abril".A reunião, que decorreu no Infarmed, serviu para analisar prós e contras das questões apresentadas por partidos e órgãos de soberania sobre a pandemia de coronavírus. "Daquilo que disseram os especialistas, a opção a tomar é ganhar em abril o mês de maio", revelou Marcelo, reforçando a dedicação cívica dos portugueses durante o Estado de Emergência. "Se os portugueses forem capazes de manter esta dedicação cívica durante o mês de abril, isso facilitará ver a 'no mês de maio", concluiu.