Tensão entre Joacine e Livre cresce: "Ganhei as eleições sozinha"

Os ânimos entre Joacine Katar Moreira e o partido Livre parecem não serenar. Após troca de acusações e um pedido de desculpa da deputada que disse este sábado à noite "assumir toda a responsabilidade" pela abstenção, Joacine volta a dar que falar.A deputada acusa, em entrevista ao Observador,"antes da campanha eleitoral". Joacine realçou ainda que"Fui eu que ganhei as eleições, sozinha, e a direção quer ensinar-me a ser política".

Joacine lançou ainda farpas ao lamentar que, na noite das eleições, ainda antes de se saber os resultados, a prioridade do partido tenha sido festejar o facto de ter reunido votos suficientes para assegurar a subvenção.

Este sábado, a direção do Livre assegurou que nunca foi pedido pelo gabinete de Joacine Katar Moreira qualquer apoio específico no voto sobre a Palestina e que a deputada e assessores foram avisados antes de emitir o comunicado da manhã de sábado que referia que a deputada estava incontactável.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Nunes Rodrigues, membro do Grupo de Contacto do Livre, a direção do partido, reagiu assim ao comunicado da deputada única do Livre. Joacine Katar Moreira garantiu que a abstenção no voto sobre a Palestina não se deveu a "um descaso desta grave situação", mas "à dificuldade de comunicação" com a direção e mostrou-se surpreendida com a posição do partido.

"A dificuldade de comunicação passa também por ela, para o gabinete dela uma vez que nunca se dirigiu aos restantes membros da direção a pedir uma ajuda naquele voto específico. Foi-nos enviado o guião de votações, como nos é enviado todas as semanas, mas na semana passada nós também não nos pronunciamos sobre todas as votações e no entanto não houve nenhuma situação destas de haver uma falha de comunicação", contrapôs Pedro Nunes Rodrigues.

Segundo este membro do Grupo de Contacto, como "não foi pedido nenhum acompanhamento específico" para o voto de condenação proposto pelo PCP sobre a "nova agressão israelita a Gaza", o órgão executivo do partido não o deu, apesar de ter recebido "por três vezes o guião de votações".