O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), que exigiam a valorização profissional, envolveram-se esta segunda-feira numa acesa discussão, quando o governante chegou a Valença, para inaugurar o troço modernizado da rede ferroviária do Minho entre aquele concelho do distrito de Viana do Castelo e Nine, distrito de Braga.