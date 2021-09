"Terceira vitória em eleições consecutivas": António Costa agradece aos portugueses por renovarem a confiança no PS

O secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, reagiu aos resultados eleitorais das autárquicas 2021 e adiantou que o PS continua a ser o maior partido autárquico nacional tendo a terceira vitória em eleições consecutivas.PS tem 150 presidências de Câmara, resultado idêntico ao resultado de 2013.É a primeira vez que um partido ganha três vezes consecutivas eleições autárquicas.Antonio Costa agradece aos portugueses pela renovação da confiança dos portugueses no partido, principalmente, após uma crise tão profundo por que passamos."Podem continuar a confiar no PS", disse.