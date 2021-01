"Teremos provavelmente no País um confinamento muito mais apertado": Rui Rio após reunião com António Costa

O primeiro-ministro recebe esta sexta-feira, em São Bento, delegações do PSD, PCP, CDS-PP e PS para debater a necessidade de medidas mais restritivas para travar o aumento de contágios do novo coronavírus em Portugal.



O primeiro-ministro, António Costa, está esta sexta-feira reunido com os partidos e com a Concertação Social para debater mais medidas a aplicar devido ao aumento do número de casos da Covid-19.

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de quinta-feira, António Costa referiu-se a "um agravamento da situação epidemiológica" no país, apontando os cerca de dez mil novos casos registados em dois dias consecutivos.



Reunião da próxima terça-feira com epidemiologistas, no Infarmed, em Lisboa, será essencial para preparar mais medidas.

Ao minuto Atualizado a 8 de jan de 2021 | 16:16

15:39 | 08/01 O líder do PSD, Rui Rio, afirma que é necessário travar os números e os contactos.



"Teremos provavelmente no País um confinamento muito mais apertado", avança o deputado, acrescentando que as medidas deverão ser anunciadas aquando do pedido de renovação do Estado de Emergência, no próximo dia 15.



O líder do PSD defende o aumento dos espaços que disponibilizam a vacina contra a Covid-19.



"A última coisa que eu quero é complicar", admite Rio, considerando que irá facilitar adoção das medidas, caso seja necessário antecipá-las.



O líder apelou à consciência de cada um nas medidas de prevenção da Covid-19, numa forma de "ajudar o País a não descambar".