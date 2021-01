"Teria que haver revisão constitucional": Marcelo garante que não há condições para adiar eleições presidenciais

O Presidente da República admite o confinamento a partir da próxima semana, ainda que a 24 de janeiro haja "liberdade de circulação para o exercício de voto". Essa foi a garantia deixada logo no arranque do debate com Vitorino Silva na RTP no serão desta quinta-feira, 7 de janeiro.Este confinamento significaria um regresso ao que ocorreu desde março de 2020 com uma exceção: as escolas deverão permanecer abertas. Esta foi também uma hipótese assumida na tarde desta quinta-feira, 7, pelo primeiro-ministro, António Costa.Marcelo recordou que em novembro, ainda antes de fixar a data do voto a 24 de janeiro, perguntou aos partidos se devia adiar as eleições caso a situação se agravasse. "A resposta unânime", revelou Marcelo, foi que "não deve ser adiada".E nesta momento tal nem sequer se configura como possível, uma vez que seria necessária uma revisão constitucional e já não haverá tempo para isso. "Ao contrário das outras eleições, a Constituição fixa a data no caso das eleições presidenciais. Para haver uma mudança, teria que haver revisão constitucional."Vitorino Silva, por seu lado, voltou a defender a hipótese de adiamento por estar preocupado com a abstenção."Imagine que o povo fica em casa, que não há 50% de votantes? É legitimo o Presidente da República ser eleito com menos 50% de votantes?", questionou Vitorino Silva. Marcelo concordou. "Foi isso que me levou em tempo útil a colocar a questão", insistiu Marcelo.