Tesouro já notificou administradores da TAP do despedimento da gestora francesa

A Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) já notificou Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja do despedimento, por justa causa, na TAP e restantes empresas do grupo.Segundo o Ministério das Finanças, a presidente da comissão executiva e o presidente não executivo do conselho de administração “têm até ao dia 28 de março para, se assim entenderem, se pronunciarem em sede de audiência prévia, que se realiza por escrito junto da DGTF”.