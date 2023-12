“Em janeiro, tudo estará pronto para poder lançar o concurso [da alta velocidade], mas tendo em conta a atual situação política, o concurso só será lançado se o futuro líder do PS e o atual líder do PSD derem luz verde”, anunciou António Costa no Dubai, na COP 28.O primeiro-ministro diz que já sinalizou a situação a Montenegro e que se não for aceite “fica na pasta de transição”. A ligação Lisboa-Porto teria a duração de 1 hora e 15 minutos e tem um custo que ronda os 4,4 mil milhões. Nuno Santos e José Luís Carneiro apoiam o TGV.