O candidato à Câmara Municipal do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, anunciou nas redes sociais que suspendeu a campanha após morte de Jorge Sampaio."A morte de Jorge Sampaio cobre-nos de tristeza. Partiu um grande democrata, socialista e humanista, a quem Portugal muito deve. Todas as acções eleitorais do PS no Porto estão suspensas", escreveu Tiago Barbosa Ribeiro.