Tiago Mayan em entrevista diz que “Passos Coelho não é um liberal”

Tiago Mayan Gonçalves, advogado do Porto com 43 anos e que é apoiado pelo Iniciativa Liberal, não apontar metas pois antevê uma elevada abstenção. Mas separa águas da restante direita.





CM – Uma frase orelhuda que teve foi de que Marcelo Rebelo de Sousa era o candidato dos Donos Disto Tudo (DDT). Pode concretizar?





Tiago Mayan - Marcelo Rebelo de Sousa representa um sistema do grande centrão, suportado agora num só partido, mas que já foi centrado em dois que rodavam entre si cargos e decisões sobre contratações públicas. Os DDT são quem tem a mão no aparelho e Marcelo representa essa vertente. E dei o exemplo da lei que fixou eleições para as CCDR: serão as maiores responsáveis na gestão dos fundos da UE e o simulacro de democracia é sinal de que o centrão de interesses domina.





–E qual a alternativa?





- A alternativa é criar opções políticas fora do sistema.





–Não teme que a pulverização de pequenos partidos torne o país ingovernável?





- Acho importante uma opção liberal que nunca existiu.





–Se Marcelo é o candidato dos DDT, Ventura é de quem?





- É tudo e o seu contrário. André Ventura é histriónico e tem grande talento mediático, que eu claramente não tenho. É vazio de conteúdo. Representa uma visão estadista, claramente iliberal, de medo, ódio e de separação dos portugueses. É uma visão contrária a tudo o que eu represento.





– A certa altura dizia-se que queria preencher um fosso entre Ventura e Marcelo...





- Nesta corrida temos candidatos socialistas - até o incumbente Marcelo se tem afirmado ao lado dos socialistas. E entre quem não é socialista temos uma proposta moderada, humanista e liberal, que sou eu. Há um espaço do eleitorado que não se revê em Marcelo nem em Ventura.





–Apoiou Rui Moreira nas autárquicas. Ainda apoia?





- Apoio e sou suplente da Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.





–O caso Selminho não lhe gera dúvidas?





- O processo aparece de quatro em quatro anos. O que acusam Rui Moreira é de ter assinado uma procuração aos mesmos advogados nomeados pelo anterior presidente. Tenho plena confiança nele.





–Até haver IL, onde é que o Tiago andava politicamente?





- A verdadeira atividade política que comecei a ter foi no movimento que elegeu Rui Moreira. Percebi que era possível fazer política com sucesso.





–O IL só teve 67 mil votos nas legislativas. Se tiver 150 mil fica satisfeito? Qual a fasquia?





- Vamos enfrentar uma eleição como nunca enfrentámos. A abstenção vai ser mais alta do que o normal.





–Está-se a preparar um novo confinamento mais vigoroso. Que olhar tem sobre isso?





- Terça-feira estarei na reunião do Infarmed para perceber o que se passou. E é preciso perceber que medidas o Governo vai propor.





–Deixava falir a TAP?





-Acho que a TAP devia abrir um processo de insolvência e isso permite a recuperação para as empresas viáveis.





–As rotas que ligam Lisboa e Porto à diáspora não são um capital suficientemente?





-Porto, Faro e ilhas foram abandonados pela TAP já antes da pandemia. Não sei se essas ligações são essenciais, mas o Estado pode concessionar.





- Usou uma palavra que não lhe costumo ouvir: humanista. Isso é ser liberal?





-É liberal em toda a linha.





- O que acontece aos que estão do outro lado da equação quando se deixa falir a TAP?





-Tem de se comparar o custos de oportunidade. O que fariam quatro mil milhões nas PME e 20 mil milhões que foram enterrados na banca?





-Liberalismo é desregulação?





-O liberalismo defende um Estado forte em funções concretas. Deve regular a banca e não ser dono da CGD.





- Deve ter menos funcionários públicos?





-Se há Estado a mais, as estruturas a eles associados estão a mais.





- Carlos Guimarães Pinto, que foi presidente do IL, lançou o nome de Passos Coelho como federador da direita...





-Lançaram-lhe esse nome.





- Não lhe agrada?





-Passos Coelho não é um liberal. É mais liberado do que João Ferreira, certamente.