Tiago Preguiça, 33 anos, militante do PS de Santarém, é o novo diretor-geral da Segurança Social.O cargo estava vago há cerca de um ano e foi agora preenchido com a nomeação, por parte do Governo, do jovem socialista, licenciado em Estudos Europeus, e cuja experiência profissional passa sobretudo pela assessoria ao Governo.Preguiça foi assessor de Vieira da Silva, no Ministério da Solidariedade e Segurança Social e, ultimamente, integrava a equipa de assessores de Costa.