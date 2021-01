Tino dá sangue e Mayan com novo cartaz

O candidato presidencial Vitorino Silva dedicou o dia de campanha ao apelo para que os portugueses não deixem de dar sangue durante a pandemia e deu ele próprio o exemplo, no Hospital de São João, no Porto."Há muitos dadores que deixaram de vir ao hospital e agora, que é preciso sangue, temos de ter coragem", pediu o calceteiro e presidente do partido R.I.R. Tino de Rans, como é conhecido, insistiu também no adiamento das eleições face ao agravamento da situação pandémica, e brincou dizendo que a "democracia precisa de ser vacinada". O candidato alertou também para aquilo que apelidou de "golpadas" com os votos dos idosos em lares, que terão urnas a deslocarem-se às instituições.Já Tiago Mayan, candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal (IL), arrancou a campanha junto ao Campo Pequeno, em Lisboa. Depois de inaugurar um novo cartaz do partido – ‘Se votas igual, não esperes diferente’, lia-se – o advogado criticou o regresso do País ao confinamento geral. "Se o Governo nos forçou a estarmos entre a espada e a parede, entre a destruição económica e social, e termos portugueses a morrer à porta dos hospitais, claro que a opção vai ter de ser pela vida", disse. Tiago Mayan já está a repensar as ações de campanha para os próximos dias face às medidas restritivas.