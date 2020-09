Todas as transações com prejuízo para Fundo de Resolução foram autorizadas, diz António Ramalho

O presidente do Novo Banco disse esta terça-feira que a aceleração da venda de ativos se deveu a exigências das autoridades europeias e que não houve qualquer operação com prejuízos para o Fundo de Resolução sem a autorização deste.

"Não há nenhuma transação que crie prejuízo ao Fundo de Resolução que o Fundo de Resolução não autorize previamente", afirmou António Ramalho, perante os deputados da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

O presidente executivo do Novo Banco disse ainda que, em vários casos, o Fundo de Resolução considerou que vendas de ativos traziam prejuízos que não se justificavam, casos em que que essas operações foram canceladas.



Ramalho diz que carteira de imóveis do BES era "má, velha e ilegal"



António Ramalho, disse perante os deputados da comissão de orçamento e finanças, que a carteira de imóveis que o banco 'herdou' do BES e que teve de vender era "má, velha e ilegal".

Segundo António Ramalho, da carteira só 14% eram residenciais, 35% dos ativos tinham mais de cinco anos (e 100 imóveis tinham mesmo mais de 20 anos) e "ilegal" porque, em geral, os bancos são obrigados a vender imóveis no prazo de dois anos.

Ainda de acordo com o gestor, as vendas de imóveis foram competitivas e sujeitas à "autorização prévia do Fundo de Resolução" no caso dos imóveis cobertos pelo mecanismo de capital contingente (ou seja, imóveis cujas perdas são compensadas pelo Fundo de Resolução bancário).

Sobre a escolha da empresa Alantra como consultora do Novo Banco, Ramalho assumiu que essa foi uma decisão do Conselho de Administração depois de o departamento de 'compliance' o ter desaconselhado por a presidente executiva da Alantra Portugal, Rita Barosa, ter sido assessora de Ricardo Salgado no BES (como noticiou o Público).

A administração do banco acabou por escolher a Alantra Espanha para o assessorar na venda de imóveis, sem intervenção da equipa portuguesa.

"Confesso que me sinto quase indignado por ter de explicar a minha ética republicana", disse Ramalho, acrescentando que não conhece Rita Barosa, mas considerando que alguém ter integrado determinada empresa não pode prejudicar a sua vida profissional e a própria empresa.

Estas declarações levaram a deputada do BE Mariana Mortágua a afirmar que o facto de o presidente executivo do Novo Banco se sentir incomodado ou o Novo Banco insultado por determinadas perguntas não leva a que os deputados deixem de as fazer.

Na resposta ao BE, entre elogios às capacidades intelectuais de Mariana Mortágua, António Ramalho defendeu que "o Novo Banco não é um jogo político para ser jogado, não é um Az neste jogo".

"Temos entre nós um acordo muito claro. Eu não contribuo nunca para a sua eleição e sei que não gostaria que eu fosse eleito", afirmou ainda.