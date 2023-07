Todos contra o relatório socialista da comissão de inquérito à TAP

Todos os partidos, com exceção do PS, votaram contra o relatório de 189 páginas da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da TAP. Nem mesmo o PCP, que viu 30 alterações aceites pelo PS, votou favoravelmente o texto da deputada socialista, Ana Paula Bernardo.



Num processo que levou mais de sete horas, os deputados votaram as alterações propostas página a página e, por vezes, linha a linha, o que levou a momentos inusitados, com deputados a votarem contra alterações que eles próprios propuseram, ou criando coligações improváveis, com o Bloco a ser o único partido a votar alterações propostas pelo Chega.









Ver comentários