"Todos nós perdemos com a guerra na Ucrânia": Marcelo Rebelo de Sousa no arranque das comemorações

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas esta quinta-feira no âmbito das comemorações do 10 de maio em Braga, falou do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, destacando que "há estados membros muito piores que só agora o PRR aprovado".

"Se a Guerra na Ucrânia se prolongar muito, a execução do PRR de outros países precisa de folga", salientou o Presidente, acrescentando que "ninguém sabe quanto tempo dura a guerra".





Para Marcelo Rebelo de Sousa, as perdas com a guerra não são exclusivamente no país invadido. "Todos nós perdemos com a guerra na Ucrânia", alertou o Presidente."Enquanto durar, todos vamos perder", reforçou Marcelo.