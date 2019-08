O deputado do PS Ascenso Simões diz aoque faz o balanço do trabalho desenvolvido a cada final de sessão legislativa, enviando emails e escrevendo cartas aos eleitores do distrito que o elegeram. Por isso, nega ter usado os meios da Assembleia da República para fazer campanha."Todos os anos presto contas aos eleitores", frisa o parlamentar, sublinhando que "o Estatuto dos Deputados é claro e permite-o". "O mandato é livre. Eu posso usar os meios à minha disposição como entender até que sejam marcadas eleições".Nas cartas enviadas, o deputado dava "nota do interesse do Partido Socialista em que, na próxima eleição de outubro" o eleitor esteja com o partido."Queremos voltar a estar no mapa das opções políticas nacionais e a ter mais voz no Governo", escreveu. Ascenso Simões considera que este é "o normal relacionamento que um deputado tem de ter com o seu eleitorado", explicando que enviou cartas para cada concelho do distrito de Vila Real que ganhou melhorias face ao trabalho que desenvolveu como deputado.Ascenso Simões rejeita também ter usado contactos da Misericórdia de Murça para dirigir as cartas. "Os contactos são os que juntei em anos de trabalho como deputado."O nº 1 do artigo 12º do estatuto diz que "os deputados exercem livremente o seu mandato, sendo-lhes garantidas condições adequadas ao eficaz exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores e à sua informação regular".O mesmo Estatuto dos Deputados elenca que "no exercício das suas funções, os deputados têm direito a utilizar gratuitamente serviços postais e sistemas de telecomunicações, bem como à utilização da rede informática parlamentar".