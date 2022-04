Ainda não é desta que avança a chamada taxa sobre a “rotatividade excessiva”, destinada a combater a precariedade laboral, penalizando as empresas que mais recorrem a contratos a prazo. A medida está prevista desde 2019, mas na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) o Governo não se compromete com datas e justifica o não avanço da referida taxa com o aparecimento da pandemia de Covid-19.









Ver comentários