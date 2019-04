Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Trabalhamos com todas as forças políticas para chegar a um acordo", diz Costa sobre PPP na saúde

Primeiro-ministro fez declarações durante cerimónia de comemoração do 25 de Abril.

16:33

António Costa falou aos jornalistas sobre as PPP na saúde, no dia em que se celebram os 45 anos do 25 de Abril.



No Palácio de São Bento, em Lisboa, que está aberto ao público durante esta quinta-feira de feriado, o primeiro-ministro afirmou que não há polémica sobre as PPP na saúde.



"Ao longo destes meses temos trabalhado com todas as forças políticas para chegar a um acordo", avançou Costa.



O primeiro-ministro reforçou ainda que nenhuma força política tem a maioria, daí ser tão importante chegar a um acordo que seja benéfico para os portugueses. "Para que haja uma lei de bases é necessário que todos façam um esforço para ser possível chegar a uma maioria", avançou.



António Costa terminou o seu discurso dizendo que o governo tem feito tudo para encontrar essa maioria.



"O governo tem feito tudo de forma a que tenhamos uma lei de bases que sirva todos os portugueses", rematou.