Governo pode requisitar trabalhadores, empresas e baixar preços para evitar abusos

A partir do momento em que entrar em vigor e durante 15 dias, o Estado poderá fixar os preços de bens e serviços, forçar o encerramento ou abertura de empresas e avançar com a requisição civil de trabalhadores do público ou do privado, segundo o estado de emergência decretado ontem pelo Presidente da República, depois de se ter reunido com o Conselho de Estado.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento