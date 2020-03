Trabalhos prosseguem com limites a deputados para evitar propagação de coronavírus

Os trabalhos parlamentares vão prosseguir mas com alterações de agenda e um número mais limitado de deputados. As medidas de contenção por causa da pandemia serão reavaliadas na próxima quarta-feira.

Até lá, há debate potestativo do PSD na quarta-feira. Nesse dia, terão de ser discutidas as propostas de lei do Governo que dão corpo ao plano de emergência aprovado no Conselho de Ministros. O objetivo do Governo é que seja possível apresentar no início da semana um projeto de lei para dispensar a fiscalização prévia do Tribunal de Contas para despesas da Saúde, Economia e Segurança Social.

Mantém-se ainda o plenário de dia 20 e o funcionamento das comissões, mas estas passam a ter de se realizar em salas maiores e com menos deputados, por sugestão do BE. Para já, só foram cancelados os trabalhos de quinta-feira, por não serem agendamentos urgentes. Ainda sobre as presenças em plenário dos 230 deputados, foi aconselhado aos parlamentares que acompanhem os trabalhos através da TV, nos gabinetes, e só compareçam no plenário na hora das votações.

As alterações só não foram totalmente consensuais dado que o PAN propunha a suspensão dos trabalhos das comissões. O CDS também contestou algumas decisões. No PSD, Rui Rio defendeu que o Parlamento podia ter ido "mais além" e só fazer o debate e votação de matérias relacionadas com a Covid-19 para "dar o exemplo" aos portugueses. "Ninguém compreenderia uma preocupação excessiva", sustentou Maria da Luz Rosinha, secretária da mesa da AR.



PORMENORES

Visitas suspensas

A Assembleia da República já tinha suspendido as visitas guiadas e a admissão de grupos de visitantes. São adiados eventos como conferências ou apresentações de livros, para evitar o risco de transmissão.



Fim de almoços

Foram ainda revogadas pela conferência de líderes "todas as autorizações concedidas a grupos de visitantes para almoços no refeitório da Assembleia da República" e suspensas as reuniões distritais e regionais do Parlamento dos Jovens.