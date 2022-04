A partir de junho/julho, deverá avançar a gratuitidade dos transportes públicos (Carris, Metro, CP e Fertagus) em Lisboa para os maiores de 65 anos que tenham morada fiscal no município da capital. Para os jovens residentes entre os 13 e os 18 anos, estudantes do ensino superior até aos 23 anos ou até aos 24 anos se inscritos em Medicina ou Arquitetura, a medida deverá estar em vigor em setembro, a partir do início do próximo ano letivo, adiantou ao CM fonte da Câmara de Lisboa, presidida pelo social-democrata Carlos Moedas.









Ver comentários