Travão a Estado de Emergência após esta renovação

O Parlamento aprovou esta quarta-feira a 15ª renovação do estado de emergência, com os votos a favor de PS, PSD, CDS, PAN e de Cristina Rodrigues, contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e de Joacine Katar Moreira e a abstenção do BE.Mas, desta vez, soaram os avisos da esquerda à direita de que este tem de ser o último estado de emergência, que termina a 30 de abril.

O PSD justificou o voto a favor com a necessidade de “estabilidade política”, disse Luís Leite Ramos, mas criticou o “desleixo e a mentira” do Governo quando prometeu computadores para todos no ensino à distância. O travão ao confinamento veio primeiro de Pedro Filipe Soares, do BE, ao defender que “este é o último estado de emergência de que o País precisa nesta fase”.





João Oliveira, do PCP, criticou a “banalização” do estado de exceção e a “testagem insuficiente”. João Almeida, do CDS, exigiu que o Governo “esteja à altura do desconfinamento”. Já Inês de Sousa Real, deputada do PAN, espera que esta seja a última renovação, porque “tem de haver limites”.