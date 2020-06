Travão às comissões bancárias é aprovado em julho

O travão às comissões bancárias, sobretudo no que toque às taxas aplicadas pelos bancos no destrate de empréstimos e no processamento das prestações de crédito, deverá ser aprovado na Assembleia da República até ao final da atual sessão legislativa, no próximo dia 23 de julho.Os deputados que integram o grupo de trabalho da comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública que acompanha o dossiê acreditam que não há motivos para atirar a votação dos projetos para o próximo ano parlamentar."O que o PCP quer é que o processo fique arrumado ainda nesta sessão legislativa", explica aoo deputado comunista Duarte Alves, frisando que "todos os grupos parlamentares estão empenhados para que isto não fique pendente". uma posição que é acompanhada pelo socialista Miguel Costa Matos."Até ao final da sessão legislativa teremos um ou mais projetos de lei aprovados e a conclusão deste processo." Segundo o deputado do PS, "há áreas em que existe já bastante consenso", como é o caso das propostas relativas às comissões sobre o destrate de empréstimos e o fim da comissão de processamento das prestações bancárias.No que toca ao fim das comissões relativas à utilização do MB Way há mais divisões: BE e PCP querem eliminar a possibilidade de cobrança de transferências através desta plataforma.Já o PS e PSD têm dúvidas sobre legislar em concreto sobre uma só plataforma, pretendendo alargar o leque a mais tecnológicas financeiras, sem com isso dificultar a inovação no setor. Nesta matéria, dificilmente haverá margem para chegar a um texto comum entre partidos, pelo que as propostas deverão ser votadas sequencialmente.As propostas de alteração dos partidos têm de ser entregues até ao dia 7 de julho, de forma a serem votadas na especialidade a 14 e aprovadas em votação final global até 23 de julho.Associação de Defesa do Consumidor (Deco) estima que a receita da Banca com a comissão de processamento de prestações bancárias ascenda anualmente a 285 milhões de euros. Em média, cada cliente bancário paga 2,65 euros nesta taxa sempre que o banco debita a prestação do crédito na conta. Em causa está uma subida de 44% em apenas cinco anos, ainda de acordo com a associação Deco.A redução dos trabalhos parlamentares devido à pandemia de Covid-19 acabou por provocar atrasos nas audições do grupo de trabalho das comissões bancárias, que só ficaram concluídas no passado dia 29 de maio, explicou aoo deputado do PS Miguel Costa Matos. Também a discussão e aprovação do Orçamento Suplementar voltaram a refrear os trabalhos neste âmbito. Os projetos de lei sobre esta matéria foram aprovados na generalidade a 27 de fevereiro.A 27 de fevereiro deste ano foi apresentado na Assembleia da República um conjunto de 12 propostas de seis partidos. Destas, foram aprovadas cinco e quatro foram chumbadas. As restantes desceram à especialidade - comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública - sem votação. As propostas relativas ao MB Way não foram votadas.O grupo de trabalho dentro da comissão parlamentar dividiu a intervenção dos deputados a propósito destas matérias em dois: as comissões sobre o MB Way e as restantes comissões. O PCP defendia o alargamento das contas de serviços mínimos, mas a proposta dos comunistas acabaria por ser chumbada.