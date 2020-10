Três ministros estão em confinamento, conhecida a infeção por Covid-19 do titular da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Apesar de testarem negativo, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, têm de se manter em isolamento por 14 dias.