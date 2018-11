Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três semanas para fixar novo quadro de pessoal no Porto de Setúbal

Ministra do Mar sentou-se com operadores, estivadores e administração para fechar solução no curto prazo.

Por Beatriz Ferreira | 10:14

O Governo incumbiu a administração do Porto de Setúbal de definir, de forma clara, o número de trabalhadores permanentes que são necessários à atividade, para que seja exigida à concessionária a redução da precariedade. Caberá ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) verificar se os privados cumprem.



A ministra do Mar sentou ontem à mesa das negociações estivadores, administração dos portos e operadoras privados e impôs um "conjunto de compromissos e cedências de todas as partes envolvidas" no conflito laboral no porto de Setúbal.



O ministério exortou os estivadores a "suspenderem a sua paralisação" de imediato e a administração do porto a avaliar a necessidade de contratação para os quadros permanentes.



"A administração do porto de Setúbal tem até três semanas para fazer uma recomendação inequívoca e sustentada sobre a dimensão do número de trabalhadores necessários para estes quadros permanentes", fixava o documento que foi entregue em mãos, por Ana Paula Vitorino, às 13 entidades participantes na reunião.



A governante entende que "as empresas de trabalho portuário de Setúbal devem, de imediato, iniciar o processo de eliminação da precariedade" e "constituir um quadro permanente adequado às suas operações".



No porto de Setúbal, 90% dos trabalhadores são precários e só 10% pertencem aos quadros das empresas. Todos os dias os estivadores são contratados, por SMS, ao turno. Caberá ao IMT, que licencia as empresas portuárias, "auditar e garantir o cumprimento" das indicações.



Neste período, os trabalhadores e os sindicatos terão de suspender a greve e "abster-se de qualquer ação que bloqueie o bom funcionamento do Porto". Ana Paula Vitorino afirmou aos jornalistas que acredita num acordo até sexta-feira.



Ontem ao final da noite, a reunião ainda decorria.



Leixões já recebeu 700 viaturas da Autoeuropa

Doze anos depois, o porto de Leixões, em Matosinhos, começou esta segunda-feira a receber 700 automóveis da Autoeuropa para embarque, podendo chegar a um parqueamento de 5000 carros até final do ano, anunciou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.



A fábrica de Palmela tem procurado soluções alternativas para contornar o bloqueio em Setúbal.