O tribunal arbitral decidiu que as cauções das rendas estão isentas de IRS, contrariando o entendimento que a Autoridade Tributária (AT) tem seguido nestes casos.Segundo o ‘Negócios’, a decisão referiu que "a caução não é verdadeiramente um rendimento (...), sendo que não se integra verdadeiramente no património do seu beneficiário".Em causa estava uma empresa agrícola que fez um contrato de arrendamento com caução. Após uma inspeção, o Fisco apontou que o valor deveria ter entrado na declaração de IRS.