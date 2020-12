Tribunal Constitucional aberto na véspera de Natal até às 16h00 só para receber candidaturas às presidenciais

O Tribunal Constitucional (TC) vai estar aberto na quinta-feira, véspera de Natal, até às 16:00, apenas para receber as candidaturas às eleições presidenciais de 24 de janeiro, foi esta terça-feira anunciado.

O prazo limite para a entrega das candidaturas presidenciais termina na quarta-feira, 24 de dezembro, e, segundo um comunicado do TC, a secretaria-geral do tribunal "encontrar-se-á aberta nesse dia, exclusivamente para esse fim" até às 16:00.

As eleições para o Presidente da República estão agendadas para 24 de janeiro de 2021.

São oito os pré-candidatos a Belém, a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes, o deputado do Chega André Ventura, o eurodeputado do PCP João Ferreira, o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a deputada ao Parlamento Europeu do BE Marisa Matias, o empresário Paulo Alves, o advogado e dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan Gonçalves e ainda Vitorino Silva (Tino de Rans), calceteiro e ex-presidente da Junta de Freguesia de Rans, Penafiel.