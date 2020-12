Tribunal Constitucional admite oito candidatos nas presidenciais de 2021

O Tribunal Constitucional (TC) está esta segunda-feira a sortear a ordem das candidaturas a Presidente da República nos boletins de voto para as eleições de 24 de janeiro, tendo admitido ao sufrágio oito concorrentes.

O atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes, o deputado único e presidente do Chega, André Ventura, a deputada ao Parlamento Europeu e membro da direção BE, Marisa Matias, o eurodeputado e dirigente do PCP, João Ferreira, o dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e o ex-autarca Vitorino Silva ("Tino de Rans"), agora presidente do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) e ainda Eduardo Batista são os canditatos que entram no sorteio.

Os juízes do Palácio Ratton têm 04 de janeiro para verificar a admissibilidade das candidaturas, nomeadamente o número mínimo de 7.500 de assinaturas válidas de cidadãos eleitores.

Segue-se um período de recurso por parte das candidaturas consideradas inelegíveis ou com irregularidades e a decisão final é proferida até 11 de janeiro.