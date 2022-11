Tribunal Constitucional exige que Chega tire poder a André Ventura

O Tribunal Constitucional (TC) chumbou, esta sexta-feira, os Estatutos do Chega, que tinham sido aprovados em novembro de 2021, o que obriga o partido a voltar a reunir-se para debater e aprovar as novas regras internas que deverão retirar o poder a André Ventura, o atual líder do partido.Segundo informação divulgada pelo jornal Expresso, o acórdão, que foi enviado esta sexta-feira ao partido, condena a "significativa concentração de poderes" em André Ventura e inviabilizam a punição de militantes por "insubordinação".Segundo o TC, existe uma forte complexidade na organização interna do partido, o que acaba por comprometer a transparência do Chega.