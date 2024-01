As magistradas relatoras do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que dá razão ao recurso do Ministério Público (MP) no caso ‘Marquês’, defendem que José Sócrates é o verdadeiro dono do apartamento de luxo em Paris, adquirido em 2012, e não o amigo Carlos Santos Silva, em nome do qual o imóvel está registado.









